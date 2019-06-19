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تراجع مؤشر البورصة بنسبة 0.5% بختام التعاملات وسط مبيعات محلية وعربية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:57 م
تراجع مؤشر البورصة بنسبة 0.5% بختام التعاملات وسط مبيعات محلية وعربية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 753.436 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 87.7 مليون ورقة مالية بقيمة 535 مليون جنيه، عبر تنفيذ 14.7 ألف عملية لعدد 165 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 56.39% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 37.64%، والعرب على 5.98% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 52.74% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 47.25%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع 13.1 مليون جنيه، 25.7 مليون جنيه، 5.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 4.3 مليون جنيه، 5.2 مليون جنيه، 34.6 مليون جنيه، على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 14132 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2090 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 17340 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 603 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1541 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.01% ليغلق عند عند مستوى 451 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 31 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 91 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.
 
 

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