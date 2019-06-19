تجديد حبس 4 متهمين 45 يوما فى قضية المحور الإعلامى لجماعة الإخوان الإرهابية

كتبت أمنية الموجي

جددت محكمة جنايات جنوب القاهرة ، حبس 4 متهمين 45 يوما في قضية (المحور الإعلامي) التابع لجماعة الإخوان والذى يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية .

المتهمون كلا من شروق أمجد، وحسن البنا، ومصطفي الأعصر، وإسلام زكريا، أمرت النيابة سابقا بحبسهم خليفة استكمال التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وأسندت النيابة إلىهم تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلي المتهمين جرائم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.