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تجديد حبس سائق توك توك بتهمة ترويج المواد المخدرة بالسلام 15 يوما

الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:11 م
تجديد حبس سائق توك توك بتهمة ترويج المواد المخدرة بالسلام 15 يوما توك توك-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة،  تجديد حبس المتهم "مصطفي.ع"، سائق توك توك، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لحيازته مواد مخدرة بمدينة بدر.
 
وكشفت التحريات عن أن المتهم يعمل سائق "توك توك"، وعثر بحوزته علي حقيبه بها أقراص الترمادول المخدر، بغرض ترويجها، وبسؤاله أنكر امتلاكه للمضبوطات.
 
وكانت بداية الواقعة، بتلقي قسم شرطة بدر، عدة معلومات بترويج سائق "توك توك"، للمواد المخدرة  وبيعها بغرض الكسب غير المشروع منها، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الترامادول، وبسؤاله أنكر التهم المنسوبة إليه كما أنكر حيازته للمضبوطات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
 
 

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