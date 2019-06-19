تباين بورصات الخليج بجلسة الأربعاء..وسوق دبى المالى يربح 1.4 مليار درهم

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت بورصة دبى وربحت 1.4 مليار درهم، فيما عاودت بورصة السعودية التراجع وسط هبوط أغلب القطاعات



بورصة دبى ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.41% رابحا عدد 10.65 نقطة ليغلق عند مستوى 2639.48 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 140.8 مليون سهم محققة ما قيمته 203 مليون درهم من خلال تنفيذ 4068 صفقة ل31 سهما، وارتفع 24 سهما، وانخفضت 4 أسهم، واستقرت 3 أسهم.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.09%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.22%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.92%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.59%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.51%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.44%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.22%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.12%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 4.39%، ثم سهم الاتحاد العقارية بنسبة 4.26%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دبى الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 3.61%، ثم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 1.36%.



بورصة البحرين ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.16% رابحا عدد 2.32 نقطة ليغلق عند مستوى 1453.74 نقطة، مدفوع بصعود قطاعات التأمين والبنوك التجارية والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 9.2 مليون سهم، بقيمة قدرها 2.3 مليون دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع التأمين بنسبة نمو 23.58% مدفوعا بصعود سهم سوليدرتى البحرين بنسبة 10%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 6.10% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.36%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.22%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.16% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.72%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.26%.

فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.32% بضغوط هبوط سهم شركة ناس بنسبة 4.04%.



بورصة الكويت تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها البنوك والصناعة.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.09% خاسرا عدد 5.39 نقطة ليغلق عند مستوى 5774.58 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.04% خاسراً عدد 2.8 نقطة ليغلق عند مستوى 6303.52 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.23% خاسراً عدد 10.89 نقطة ليغلق عند مستوى 4741.61 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 129.9 مليون سهم بقيمة 28.8 مليون دينار كويتى عبر 5298 صفقة.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاعى البنوك والصناعة بنسبة 0.28%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.26%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.16%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.07%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.07%.

وجاء سهم "الكويت للتأمين" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.73%، تليه أسمنت الخليج بنسبة 9.26%، ثم وربة للتأمين بنسبة 9.20%، فيما تصدر سهم "كامكو" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.59% ثم آسيا بنسبة 9.72%، ثم قيوين للاستثمارات العامة بنسبة 9.72%

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.71% خاسرا عدد 64.17 نقطة ليغلق عند مستوى 8936.26 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.73% رابحا 61.93 نقطة ليغلق عند مستوى 3649.44 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 219 مليون سهم بقيمة 6.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 57 شركة، فيما تراجعت 119 شركة.

وتراجع 17 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.78%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.12%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.04%، يليه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.92%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.73%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.89%.

وجاء سهم "مهارة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.88%، ثم أسمنت الشرقية بنسبة 4.35%، ثم أسمنت الجنوب بنسبة 3.48%، فيما تصدر سهم "الرياض" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.52% ثم مدينة المعرفة بنسبة 3.12%، ثم دار الأركان بنسبة 3%.