تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة جلب وحيازة مخدر الكوكايين لجلسة 18 أغسطس

كتب عبد الله محمود

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى العباسية، برئاسة المستشار مجدى عبد البارى، وسكرتارية حسن عبد العزيز، محاكمة عاطلين متهمين، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم، تخصص نشاطه الإجرامى فى جلب مخدر "الكوكايين"، من محافظة السويس، والاتجار به، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، فى السلام، وذلك لجلسة 18 أغسطس القادم، لاستدعاء ضابط الواقعة، لسماع شهادته فى القضية.

وكشف أمر الإحالة، فى القضية رقم 1591 كلى القاهرة الجديدة، قيام كلا من " محمدج " 24 سنة عاطل متهم أول، و" أحمد.م " 25 سنة عاطل متهم ثانى، تشكيل عصابى فيما بينهم، تخصص نشاطه الإجرامى فى جلب وترويج مخدر " الكوكايين "، من محافظة السويس، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، فى السلام.

وتبين من تحريات أحمد عصام 36 سنة ضابط شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام المتهم الأول بجلب مخدر " الكوكايين " وترويجها فى منطقة اليلام، متخذا من منزله مخزنا له و وكرا لممارسة نشاطه الإجرامى، بمساعدة المتهم الثانى الذى تحدد دوره فى توزيع المواد المخدرة على عملائهما، ومساعدة المتهم الأول فى إخفاء المخدرات..

وبإستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، تمكن رجال مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط المتهمين، وذلك أثناء تواجدهما فى منزل المتهم الأول، وبتفتيش المسكن عثر بحوزتهما على كمية كبيرة من مخدر " الكوكايين "، فتم اقتيادهما لقسم السلام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معهم، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة، التى أحالتهما إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهما.