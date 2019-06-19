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بيطري كفر الشيخ يستعد لتحصين 300 ألف رأس ماشية ضد الأمراض

الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:00 م
بيطري كفر الشيخ يستعد لتحصين 300 ألف رأس ماشية ضد الأمراض حملة تحصين - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، عن انتهاء الاستعدادات للحملة القومية لتحصين الماشية، ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بمدن وقرى المحافظة، والتي ستبدأ يوم السبت المقبل ولمدة شهر، وتستهدف الحملة تحصين 300 ألف رأس ماشية.
 
قال الدكتور عبدالحكيم أبو إسماعيل مدير مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ، إن المديرية استعدت لبدء الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بجميع قرى ومراكز المحافظة، وذلك اعتبارا من يوم السبت القادم 22 يونيو، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل.
 
وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ لـ"اليوم السابع"، أنه تم تشكيل37 لجنة، يمثلون 11 إدارة حقلية، لتحصين الماشية بالقرى والمدن، وكل لجنة ستتخذ مركزاً بالقرية لتجوب كل جهات القرية لتحصين كل الماشية فى المنازل، ولا تغادر القرية إلا بعد التأكد من تحصين كل الماشية بها، مؤكداً أن الحملة الأولى تمكنت من تحصين 285 ألف رأس ماشية، ولكن هذه الحملة تستهدف تحصين 300ألف رأس ماشية.
 
وأكد أبو إسماعيل، أن هناك لجان ستتمركز بمداخل ومخارج المحافظة لتحصين الماتشية، مشيراً إلى أن سعر الجرعتين للماشية 17.25 جنيه، وللأغنام 11.25جنيه، مؤكداً أن حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع ستصاحبها عملية التسجيل والترقيم، مناشدا جميع المزارعين ومربى الماشية مساعدة الحملة لتحصين كل الماشية، حفاظاً على الثروة الحيوانية.
 
 

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