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بالمدن الجديدة..

بدء إجراء القرعة اليدوية للمتقدمين لشراء قطع أراضي الإسكان الاجتماعى الأحد المقبل

الأربعاء، 19 يونيو 2019 10:24 ص
بدء إجراء القرعة اليدوية للمتقدمين لشراء قطع أراضي الإسكان الاجتماعى الأحد المقبل المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
كتب أحمد حسن

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أعلن المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية، أنه سيتم إجراء القرعة اليدوية  للمتقدمين لشراء قطع أراضي "الإسكان الاجتماعي" بالمدن الجديدة، والتي تم طرحها للحجز، خلال الفترة من 3/4/2019 : 18/4/2019، حيث سيتم إجراء القرعة العلنية بدءاً من يوم الأحد الموافق 23/6/2019، وحتى يوم الاثنين الموافق 22/7/2019، وذلك بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان.
 
وأوضح المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية، أنه سيتم  يوم الأحد الموافق 23/6/2019، إجراء القرعة اليدوية لقطع أراضي الاسكان الاجتماعي، بمنطقة التوسعات الجنوبية الشرقية بالمنطقة 4، مسلسل رقم 1 بمدينة أسيوط الجديدة،  بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة، ويوم الاثنين الموافق 1/7/2019، بمنطقة الامتداد الجنوبي منطقة 735 فدانا، بالمجاورة 35، مسلسل رقم 1بمدينة سوهاج الجديدة، وموقع رقم 1 منطقة الإسكان الاجتماعي، مسلسل رقم 1 بمدينة أخميم الجديدة، بالسرادق المقام بجهاز مدينة أخميم الجديدة.
 
وأضاف المهندس طارق السباعي، أنه سيتم يوم الأحد الموافق 7/7/2019، إجراء القرعة اليدوية لقطع أراضي الإسكان الاجتماعي، بمناطق (أ – ب – ج ) غرب المدينة مسلسل رقم (1 – 2 - 3) بمدينة قنا الجديدة، بمقر جهاز مدينة قنا الجديدة، ويوم الأحد الموافق 14/7/2019، بمنطقة 360 فدانا، بمنطقة الامتداد مسلسل رقم (1 - 2) بمدينة أسوان الجديدة، بالسرادق المقام بجهاز مدينة أسوان الجديدة، ويوم الأحد 21/7/2019 بمناطق المجاورات(1 – 2 – 4 ) بالحي 22 مسلسل رقم (1 – 2 – 3) بمدينة العاشر من رمضان، ومنطقة الحي السابع الوصلة العرضية الشمالية مسلسل رقم 1، باستاد المقاولون العرب، ويوم الاثنين الموافق 22/7/2019 بمنطقة حي الفردوس المجاورات (1 – 2 – 3 )، مسلسل رقم 1 باستاد المقاولون العرب.
 
وأشار المهندس طارق السباعى، إلى أنه سيتم السماح للحاجزين فقط بموجب إيصال سداد مقدم الحجز (توقيع المتقدم شخصياً أو توكيل خاص)، بحضور القرعة العلنية، وعلى المتقدمين للحجز التواجد من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً، طبقاً للأيام المحددة لكل مدينة، لإجراء عملية تسجيل الحضور، وسيتم غلق الأبواب فى الساعة 12 ظهراً للبدء فى إجراءات القرعة العلنية، وبالنسبة للحاجزين الذين لم يتمكنوا من الحضور، فستقوم اللجنة المشكلة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجلس الدولة، والرقابة الإدارية، بتطبيق نموذج بيانات العميل الخاص به، ووضعه في الصناديق الخاصة بإجراء القرعة.
 
وأوضح نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أنه بالنسبة للحاجزين الذين لم يوفقوا فى القرعة العلنية، يمكنهم فتح حساب مميز لإيداع مبلغ جدية الحجز السابق سداده مضافاً إليه العائد المقرر مع التمتع بمزايا عديدة، وفى حالة الرغبة فى استرداد المقدم مضافاً إليه العائد، فيمكن التقدم لأي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 18/8/2019 خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 3 وحتى الساعة 5 مساءً، وسيتم استبعاد المخالفين لكراسة الشروط من الدخول في هذه القرعة العلنية.
 
 

وزاره الاسكان

اراضى وزاره الاسكان

المدن الجديده

اراضى الاسكان الاجتماعي

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