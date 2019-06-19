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انطلاق أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربى

الأربعاء، 19 يونيو 2019 10:54 ص
انطلاق أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربى البرلمان العربى
كتب مصطفى عنبر

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انطلقت صباح اليوم الأربعاء، بالقاهرة أعمال الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثاني، برئاسة الدكتور مشعل السلمى رئيس البرلمان، وبحضور رئيس مجلس النواب اليمنى سلطان البركاني.

وتركز الجلسة على الأوضاع العربية الراهنة فى ظل الأزمات والتحديات والمستجدات التى تمر بها البلدان العربية، وتناقش جهود البرلمان العربى لدعم العمل العربى المشترك ومواجهة الأخطار والتهديدات التى تواجه الأمن القومى العربي.

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البرلمان العربى

 

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جانب من اجتماع البرلمان العربى

 

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البرلمان العربى

 

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البرلمان العربى

القاهرة

مشعل السلمى

مجلس النواب اليمنى

العمل العربى المشترك

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