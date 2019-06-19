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اليوم.. الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد رئيس الملائكة ميخائيل "رئيس جند الرب"

الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:44 م
اليوم.. الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد رئيس الملائكة ميخائيل "رئيس جند الرب" البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك
سارة علام

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تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية اليوم الأربعاء، بتذكار عيد الملاك ميخائيل الملقب برئيس جند الرب، نظرا للمكانة الرفيعة التى يتمتع بها الملاك ميخائيل فى الكنيسة، فإن الكنيسة الكاثوليكية اطلقت اسمه على ستة كنائس موزعة على ايبراشياتها السبعة هى كنائس رئيس الملائكة ميخائيل بحدائق القبة فى القاهرة بالإيبارشية البطريريكية، الملاك ميخائيل بالهريف بأبو قرقاص بايبارشية المنيا، الملاك ميخائيل ببنى شقير بمنفلوط بايبارشية أسيوط، ورئيس الملائكة ميخائيل بنجع الصياغ بايبارشية الأقصر، رئيس والملائكة بالريانية فى أرمنت بايبارشية الأقصر أيضاً، وأخيراً الملاك ميخائيل بالعاشر من رمضان بايبارشية الإسماعيلية.

 

يكتب الأنبا الكسندروس إسكندر مطران أسيوط الراحل فى كتابه الكنز المسيحى عن الملاك ميخائيل قائلا الملاك ميخائيل هو رئيس الملائكة واسمه يدل على غيرته وسمو محبته وعلو قداسته إذ اعتبر فى العهد القديم الحارس القوى لشعب الله وذراع الرب المحارب وأن الكنيسة المقدسة منذ تأسيسها لجأت إلى حمايته وعرفت فيه المدافع عنها . ولقد اختارته المسيحية القبطية بنوع خاص منذ نشأتها حارساً وشفيعاً لها، وكرست له المعابد والمدارس بل وكل الحياة فى جميع أنحاء البلاد.

ولما كان النيل هو رمز كيانها فقد أقامته حارساً لنهر النيل ومزروعاتها ولذلك حولت 12 بؤونة وهو الاحتفال ( بالنقطة ) أى بدء الفيضان إلى يوم عيد له تقام فيه الصلوات والقداديس وتوزع الصدقات على المساكين والفقراء.

 


الملاك ميخائيل

الحارس القوى

رئيس الملائكة ميخائيل

الكاثوليكية تحتفل بالملاك ميخائيل

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