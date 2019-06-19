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اليوم السابع.. رئيس رومانيا عن الإصلاح الاقتصادى بمصر: تجربة ملهمة لنا

الأربعاء، 19 يونيو 2019 07:36 م
اليوم السابع.. رئيس رومانيا عن الإصلاح الاقتصادى بمصر: تجربة ملهمة لنا اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: جامعة بوخارست تمنح السيسى الدكتوراه الفخرية.. ورئيس رومانيا: الإصلاح الاقتصادى فى مصر استراتيجية ملهمة للشعب الرومانى.. الرئيس السيسى يبحث تعزيز التعاون فى الغاز والسياحة ويشيد بمواقف رومانيا الإيجابية تجاه مصر

 

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اليوم السابع بلس

رئيس رومانيا

الإصلاح الاقتصادى

الرئيس السيسى

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