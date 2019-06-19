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الولايات المتحدة: لا شروط مسبقة لاستئناف المحادثات مع كوريا الشمالية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 08:51 م
الولايات المتحدة: لا شروط مسبقة لاستئناف المحادثات مع كوريا الشمالية رئيس كوريا الشمالية
أ ش أ

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 أعلنت الإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عدم وجود شروط مسبقة لاستئناف المحادثات مع كوريا الشمالية، داعية إلى المزيد من الجهود في مجال نزع الأسلحة النووية.
 
ونقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية باللغة الإنجليزية اليوم عن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية، ستيفن بيجون، قوله إن وعود بيونج يانج بالتخلي عن الأسلحة النووية تمثل أهمية كبرى في العلاقات بين البلدين.
 
وأضاف بيجون "لا يمكن لنا أن نحرز تقدماً كافياً بدون خطوات ذات معنى وقابلة للتحقق في مجال نزع الأسلحة النووية".
 
وعلى الرغم من ذلك لم يصرّح المبعوث الأمريكي بأن نزع الأسلحة النووية تُعد شرطاً مسبقاً لاستئناف المحادثات بين بيونج يانج وواشنطن، حيث قال "إن ذلك ليس شرطاً ودعني أقول إنه سيواجَه بالقوة المتساوية من جانبنا لمعالجة جميع الالتزامات التي توصل إليها قادة البلدين في سنغافورة بالتوازي".
 
وكانت آخر قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون قد عُقدت في شهر فبراير الماضي في العاصمة الفيتنامية هانوي بعد القمة التاريخية الأولى في سنغافورة منذ ما يقارب العام.
 

كوريا الشمالية

الإدارة الأمريكية

الأسلحة النووية

المبعوث الأمريكي

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