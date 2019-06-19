النيابة تصرح بدفن جثة متوفى والاستعلام عن حالة مصابى حادث محور 26 يوليو

كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة شمال الجيزة، بالتصريح بدفن جثة أحد الأشخاص، لقى مصرعه فى حادث تصادم 3 سيارات، أعلى محور 26 يوليو، كما قررت النيابة الاستعلام عن حالة المصابين، البالغ عددهم 3 أشخاص، وطلب تقرير الطبى لحالتهم، والتحفظ على السيارات المتضررة، وعرضها على مهندس فنى، لفحصها وتقديم تقرير وافي عنها.

كانت غرفة الحماية المدنية، بالجيزة تلقت بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى، وتاكسى مما أدى إلى اشتعال النيران فى الأخيرة واصطدامها بسيارة "ميكروباص.

بالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف، وتم نقل جثة المتوفى إلى المشرحة، والمصابين للمستشفى العام لتلقى العلاج.