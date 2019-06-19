النيابة تأمر بإعدام زيوت طعام ضبطت بحوزة تاجر فى إمبابة لعدم صلاحياتها

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بإعدام كمية من الزيوت غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، تم ضبطها بحوزة تاجر بإمبابة، بعدما ثبت من تقرير اللجنة الصحية عدم صلاحيتها للاستهلاك.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم جمع كميات من زيت الطعام السابق استخدامه بمصانع البطاطس، وأعاد تنقيتها وتعبئتها وبيعها لأصحاب المحلات بإمبابة، وضبط بحوزته طن من الزيوت والطحينة، غير صالح للاستهلاك الآدمى.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد تجميع "حسن. ع" تاجر مواد غذائية، لكميات من زيت الطعام السابق استخدامه بالمصانع، وتنقيتها وإعادة بيعها لأصحاب المحلات بإمبابة.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، أثناء قيادته سيارة نقل بإمبابة، وبحوزته طن من الزيوت والطحينة، غير صالح للاستهلاك الآدمى.