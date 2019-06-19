سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:39 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

المشدد 7 سنوات لعاطلين بتهمة السرقة بالإكراه فى الساحل

الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:28 م
المشدد 7 سنوات لعاطلين بتهمة السرقة بالإكراه فى الساحل محكمة-أرشيفية
كتب ــ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامهما بالسرقة بالإكراه في الساحل. 
 
كشف أمر الإحالة عن قيام المتهم "أسامة.ا  عاطل و"ده.م" عاطل بالتخصص في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث تم ضبطهما، أثناء محاولة هروبهما مستقلين دراجة بخارية، وذلك عقب قيام المتهم الثاني بسرقة هاتف محمول وحقيبة يد من ربة منزل بالإكراه ، بعد أن استغل وجود المجني عليها  بمفردها، وقام بإشهار سلاح أبيض كان بحوزته "مطواة"، مهددها لإجباره على إعطائه متعلقاتها الشخصية وهاتف محمول، وقاموا بالهروب  عقب  اخذهم  المسروقات.
 
 البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من قوة قسم شرطة الساحل، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، فتنامى إلى سمعتهم صوت استغاثة، من سيدة على الفور توجهوا إلى مكان الاستغاثة،  وبسؤالها عن سبب استغاثتها أفادت بتعرضها للسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح من قبل شخصين، وفروا هاربًين.
 
وبتكثيف التحريات، وتعقب خط سير المتهممين، تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة الأمنية المرافقة، من ضبط المتهمين أثناء قيادة دراجة بخارية بدون أوراق وبحوزتهما المسروقات، ثم اقتيادهما لقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

سرقه بالإكراه

قسم الساحل

جريمة السرقة

السرقة بالاكراه

السرقة فى الساحل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

28 مليون مشاهدة للتريللر الثاني من فيلم Frozen 2

28 مليون مشاهدة للتريللر الثاني من فيلم Frozen 2

منتخب الأرجنتين يبحث عن الكبرياء أمام باراجواى فى كوبا أمريكا

منتخب الأرجنتين يبحث عن الكبرياء أمام باراجواى فى كوبا أمريكا

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

تشققات اللسان مش حاجة عادية.. اعرف سبب المشكلة وعالجها

تشققات اللسان مش حاجة عادية.. اعرف سبب المشكلة وعالجها

المدن الساحلية تستعد لكأس الأمم الإفريقية.. وشاشات عرض كبيرة للمباريات

المدن الساحلية تستعد لكأس الأمم الإفريقية.. وشاشات عرض كبيرة للمباريات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة