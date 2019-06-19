المشدد 7 سنوات لعاطلين بتهمة السرقة بالإكراه فى الساحل

كتب ــ عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامهما بالسرقة بالإكراه في الساحل.

كشف أمر الإحالة عن قيام المتهم "أسامة.ا عاطل و"ده.م" عاطل بالتخصص في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث تم ضبطهما، أثناء محاولة هروبهما مستقلين دراجة بخارية، وذلك عقب قيام المتهم الثاني بسرقة هاتف محمول وحقيبة يد من ربة منزل بالإكراه ، بعد أن استغل وجود المجني عليها بمفردها، وقام بإشهار سلاح أبيض كان بحوزته "مطواة"، مهددها لإجباره على إعطائه متعلقاتها الشخصية وهاتف محمول، وقاموا بالهروب عقب اخذهم المسروقات.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من قوة قسم شرطة الساحل، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، فتنامى إلى سمعتهم صوت استغاثة، من سيدة على الفور توجهوا إلى مكان الاستغاثة، وبسؤالها عن سبب استغاثتها أفادت بتعرضها للسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح من قبل شخصين، وفروا هاربًين.

وبتكثيف التحريات، وتعقب خط سير المتهممين، تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة الأمنية المرافقة، من ضبط المتهمين أثناء قيادة دراجة بخارية بدون أوراق وبحوزتهما المسروقات، ثم اقتيادهما لقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.