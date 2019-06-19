المؤبد لـ5 أشخاص لشروعهم في قتل مسن بقرية فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، 5 أشخاص بقرية كفر عبد الله شنفاص، بالسجن المؤبد لشروعهم في قتل مسن بسبب خلافات الجيرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق.



تعود أحداث القضية رقم 3872، لسنة 2019 جنايات منيا القمح، ليوم 26 يناير، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول" عبد المجيد إ ال ال" 74 سنة فلاح مقيم كفر عبد الله شنفاص منيا القمح، للمستشفي العام مصابا بكدمات وسحجات، وتبين من التحريات التي قام بها النقيب أحمد شويخ، معاون مباحث منيا القمح، برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس المباحث، أثناء تواجد المجني بالحديقه خاصته، اقتحم 5 شخاص من القرية الحديقه، وتعدوا عليه بالضرب قاصيدين إزهاق روحه، بسبب خلافات الجيرة، وتم إحالتهم من قبل النيابة العامة للجنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.