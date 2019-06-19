سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:52 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

السيطرة على حريق بمزرعة نخيل فى قرية المعصرة دون إصابات بالوادى الجديد

الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:20 ص
السيطرة على حريق بمزرعة نخيل فى قرية المعصرة دون إصابات بالوادى الجديد مطافى
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت وحدات الدفاع المدنى بالوادى الجديد من السيطرة على حريق محدود في مزرعة نخيل بمنطقة عين سفينة بقرية المعصرة التابعة لمركز الداخلة وتم الانتهاء من مرحلة التبريد وتأمين  موقع الحريق لمنع اشتعاله مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمني إلى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بنشوب حريق محدود فى مزرعة نخيل بمنطقة عين سفينه بالمعصرة وتم الدفع بوحدات الإطفاء إلي موقع الحريق وتمت السيطرة عليه دون إصابات وجارى رصد الخسائر وتحرير محضر لمعرفه أسباب وملابسات نشوب الحريق.

 

 


الوادى الجديد

حوادث الوادى الجديد

الداخلة

قرية المعصرة بالداخلة

حريق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الخسيس المهووس".. قيادات البرلمان والأحزاب يردون على تطاولات أردوغان.. متحدث النواب يعلن رفضها.. والوكيل: ديكتاتور أحمق.. وأحزاب "الوفد" و"مستقبل وطن" و"المصريين الأحرار" تطالب بمحاكمته دولياً

"الخسيس المهووس".. قيادات البرلمان والأحزاب يردون على تطاولات أردوغان.. متحدث النواب يعلن رفضها.. والوكيل: ديكتاتور أحمق.. وأحزاب "الوفد" و"مستقبل وطن" و"المصريين الأحرار" تطالب بمحاكمته دولياً

20 صورة تظهر استعدادات العاصمة لاستقبال بطولة أمم افريقيا

20 صورة تظهر استعدادات العاصمة لاستقبال بطولة أمم افريقيا

تعرف على محاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى

تعرف على محاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

هانى أبو ريدة يكشف فى حواره مع اليوم السابع غدا: انتظروا بطولة عالمية

هانى أبو ريدة يكشف فى حواره مع اليوم السابع غدا: انتظروا بطولة عالمية

موجز 6.. فتح التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى الأزهرى

موجز 6.. فتح التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى الأزهرى

الجمارك: رفع درجات الاستعداد بجميع المنافذ لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية

الجمارك: رفع درجات الاستعداد بجميع المنافذ لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية

الإفتاء: يحق للخاطب استرداد شبكته بعد فسخ الخطوبة حتى وإن كان الأمر من جانبه

الإفتاء: يحق للخاطب استرداد شبكته بعد فسخ الخطوبة حتى وإن كان الأمر من جانبه

التعليم تتيح استمارة التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الكترونيا

التعليم تتيح استمارة التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الكترونيا

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة