السيطرة على حريق بمزرعة نخيل فى قرية المعصرة دون إصابات بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

تمكنت وحدات الدفاع المدنى بالوادى الجديد من السيطرة على حريق محدود في مزرعة نخيل بمنطقة عين سفينة بقرية المعصرة التابعة لمركز الداخلة وتم الانتهاء من مرحلة التبريد وتأمين موقع الحريق لمنع اشتعاله مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمني إلى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بنشوب حريق محدود فى مزرعة نخيل بمنطقة عين سفينه بالمعصرة وتم الدفع بوحدات الإطفاء إلي موقع الحريق وتمت السيطرة عليه دون إصابات وجارى رصد الخسائر وتحرير محضر لمعرفه أسباب وملابسات نشوب الحريق.