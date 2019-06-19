سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 يونيو 2019 06:38 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

السمسية فى انتظار بعثة منتخب بنين مساء اليوم بالإسماعيلية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 05:51 م
السمسية فى انتظار بعثة منتخب بنين مساء اليوم بالإسماعيلية محمد شيحة رئيس مجموعة الإسماعيلية فى بطولة أمم أفريقيا
الإسماعيلية – السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف محمد شيحة، رئيس مجموعة الإسماعيلية فى بطولة أمم أفريقيا، عن موعد وصول بعثة منتخب بنين إلى القاهرة ومنها إلى الإسماعيلية للدخول فى معسكر مغلق لحين خوض أول مباريات البطولة على ملعب استاد الإسماعيلية.

وقال "شيحة" إن بعثة منتخب بنين سوف تصل فى السادسة مساء اليوم لمطار القاهرة الدولي، على أن تصل بعثة المنتخب إلى أحد الفنادق المطلة على بحيرة التمساح بالإسماعيلية وهو مقر الإقامة فى الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن يتم استقبال بعثة منتخب بنين علي أنغام السمسمية التى تشتهر بها الإسماعيلية، بالإضافة إلى عروض فنية وأغنيات لفرقة الفنون الشعبية بالمحافظة.

ومنتخب بنين تأهل لكاس أمم أفريقيا 3 مرات أولها عام 2004 وتأهل في 2008 وآخر مشاركة في 2010 بأنجولا ولم يسبق له التأهل لكاس العالم.

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث، وستقام المباريات على 6 ملاعب هي "القاهرة والدفاع الجوي والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس".

وتستضيف محافظة الإسماعيلية المجموعة السادسة التي تضم منتخبات "الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو"، على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضى.

ونظمت مصر بطولة أمم أفريقيا 5 مرات، حيث نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

ويبدأ منتخب بنين مشواره في الكان 2019 بمواجهة منتخب غانا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة وذلك يوم 26 يونيو الجاري ثم يواجه منتخب غينيا بيساو يوم 29 من الشهر نفسه في الجولة الثانية ويختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب الكاميرون في الثاني من شهر يوليو المقبل.

وأعلن ميشيل دوسويي المدير الفني لبنين، قائمة المنتخب التي سيشارك بها منتخب "السناجب" في نهائيات الكان 2019 في مصر وجاءت كالتالي:

حراس المرمى: ساتورنين آلاجبي (نيور الفرنسي) فابيان فارنول (يني مالاتيا سبور التركي) شريف دين كاكبو (بوفل).

خط الدفاع: خالد أدينون (أميان الفرنسي) مويز أديليهو (ليفادياكوس اليوناني) سيدو بارازي (مولان إيزور الفرنسي) رودريج فاسينو (ايه.إس.بي.ايه.سي) إيمانويل إيمورو (كاين الفرنسي) ديفيد كيكي (رد ستار الفرنسي) جونيور سالومون (بلاتو يونايتد النيجيري) أوليفييه فيردون (سوشو الفرنسي).

الوسط: جوردان أديوتي (أوزير الفرنسي) سيسي دالميدا (يوفيل تاون الإنجليزي) تيدجاني عنان (اتحاد بنقردان التونسي) رودريج كوسي (الأفريقي التونسي) ماما سيبو (طولون الفرنسي) ستيفان سيسينيون (جنشلربيرلي التركي).

الهجوم: ديفيد جيجلا (نيور الفرنسي) جودل دوسو (فادوز من ليختنشتاين) ستيف موني (هدرسفيلد تاون الإنجليزي) مايكل بوتي (ادانا دميرسبور التركي) دزيري سيجبي أزانكبو (سنيتسا السلوفاكي) سيبيو سوكو (هانزا روستوك الألماني).


امم افريقيا

افريقيا 2019

مصر تنظم امم افريقيا

CAN 2019

استاد الاسماعيليه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شجع واستمتع ببطولة الأمم الأفريقية وأكسب 50 ألف جنيه فى بورتو كايرو مول

الأربعاء، 19 يونيو 2019 04:57 م

منتخب المغرب يستمع لتعليمات كأس الأمم الأفريقية فى أجواء مرحة.. صور

الأربعاء، 19 يونيو 2019 04:35 م

اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا تجهز حافلات لنقل الإعلاميين إلى الملاعب

الأربعاء، 19 يونيو 2019 04:15 م

حكيم وعدوية ورمضان ورولا سعد وأبو الليف.. أبرز أغانى بطولة الأمم الأفريقيا

الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:31 م

تجهيز 68 مركز شباب ونادى بأسوان لمباريات الأمم الأفريقية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:29 م

"الأعلى للإعلام" يدعو للالتزام بحقوق القنوات المالكة لبث كأس الأمم الإفريقية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جحود ابن.. هندى يعذب أمه حرقاً وضرباً حتى وفاتها بمشاركة زوجته فى الإمارات

جحود ابن.. هندى يعذب أمه حرقاً وضرباً حتى وفاتها بمشاركة زوجته فى الإمارات

موجز 6.. الحكومة تعلن فتح باب تلقى طلبات صرف تعويضات متضررى النوبة 25يونيو

موجز 6.. الحكومة تعلن فتح باب تلقى طلبات صرف تعويضات متضررى النوبة 25يونيو

انتظروه .. من سيكون أشهر لاعب فى أمم أفريقيا 2019 ؟

انتظروه .. من سيكون أشهر لاعب فى أمم أفريقيا 2019 ؟

أردوغان ينبح ومسيرة البناء تسير فى كاريكاتير اليوم السابع

أردوغان ينبح ومسيرة البناء تسير فى كاريكاتير اليوم السابع

شاهد فى دقيقة.. كيف يتم مكافحة ضعف السمع عند الأطفال بوحدات الرعاية الصحية؟

شاهد فى دقيقة.. كيف يتم مكافحة ضعف السمع عند الأطفال بوحدات الرعاية الصحية؟

أزمنة الشعر «3».. كرستين آن كلاتورثى

أزمنة الشعر «3».. كرستين آن كلاتورثى

فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية

فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية

فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض

فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة