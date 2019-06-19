السمسية فى انتظار بعثة منتخب بنين مساء اليوم بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

كشف محمد شيحة، رئيس مجموعة الإسماعيلية فى بطولة أمم أفريقيا، عن موعد وصول بعثة منتخب بنين إلى القاهرة ومنها إلى الإسماعيلية للدخول فى معسكر مغلق لحين خوض أول مباريات البطولة على ملعب استاد الإسماعيلية.

وقال "شيحة" إن بعثة منتخب بنين سوف تصل فى السادسة مساء اليوم لمطار القاهرة الدولي، على أن تصل بعثة المنتخب إلى أحد الفنادق المطلة على بحيرة التمساح بالإسماعيلية وهو مقر الإقامة فى الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن يتم استقبال بعثة منتخب بنين علي أنغام السمسمية التى تشتهر بها الإسماعيلية، بالإضافة إلى عروض فنية وأغنيات لفرقة الفنون الشعبية بالمحافظة.

ومنتخب بنين تأهل لكاس أمم أفريقيا 3 مرات أولها عام 2004 وتأهل في 2008 وآخر مشاركة في 2010 بأنجولا ولم يسبق له التأهل لكاس العالم.

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث، وستقام المباريات على 6 ملاعب هي "القاهرة والدفاع الجوي والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس".

وتستضيف محافظة الإسماعيلية المجموعة السادسة التي تضم منتخبات "الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو"، على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضى.

ونظمت مصر بطولة أمم أفريقيا 5 مرات، حيث نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

ويبدأ منتخب بنين مشواره في الكان 2019 بمواجهة منتخب غانا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة وذلك يوم 26 يونيو الجاري ثم يواجه منتخب غينيا بيساو يوم 29 من الشهر نفسه في الجولة الثانية ويختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب الكاميرون في الثاني من شهر يوليو المقبل.

وأعلن ميشيل دوسويي المدير الفني لبنين، قائمة المنتخب التي سيشارك بها منتخب "السناجب" في نهائيات الكان 2019 في مصر وجاءت كالتالي:

حراس المرمى: ساتورنين آلاجبي (نيور الفرنسي) فابيان فارنول (يني مالاتيا سبور التركي) شريف دين كاكبو (بوفل).

خط الدفاع: خالد أدينون (أميان الفرنسي) مويز أديليهو (ليفادياكوس اليوناني) سيدو بارازي (مولان إيزور الفرنسي) رودريج فاسينو (ايه.إس.بي.ايه.سي) إيمانويل إيمورو (كاين الفرنسي) ديفيد كيكي (رد ستار الفرنسي) جونيور سالومون (بلاتو يونايتد النيجيري) أوليفييه فيردون (سوشو الفرنسي).

الوسط: جوردان أديوتي (أوزير الفرنسي) سيسي دالميدا (يوفيل تاون الإنجليزي) تيدجاني عنان (اتحاد بنقردان التونسي) رودريج كوسي (الأفريقي التونسي) ماما سيبو (طولون الفرنسي) ستيفان سيسينيون (جنشلربيرلي التركي).

الهجوم: ديفيد جيجلا (نيور الفرنسي) جودل دوسو (فادوز من ليختنشتاين) ستيف موني (هدرسفيلد تاون الإنجليزي) مايكل بوتي (ادانا دميرسبور التركي) دزيري سيجبي أزانكبو (سنيتسا السلوفاكي) سيبيو سوكو (هانزا روستوك الألماني).