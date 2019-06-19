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الرئيس الجزائرى ورئيس وزرائه يبحثان تنظيم الحوار السياسى

الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:59 م
الرئيس الجزائرى ورئيس وزرائه يبحثان تنظيم الحوار السياسى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح
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بحث الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الأربعاء، مع نور الدين بدوي الوزير الأول (رئيس الوزراء) التدابير اللازمة بشأن تنظيم الحوار السياسي، وآليات إعادة بعث مسار الانتخابات الرئاسية.

 

قال بيان للرئاسة الجزائرية اليوم الأربعاء إن بدوي قدم خلال اللقاء عرضا مفصلا حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، كما تم خلال هذا اللقاء تقييم شامل للوضع السياسي، وكذلك التدابير اللازم اتخاذها بشأن تنظيم الحوار السياسي، والظروف والآليات التي من شأنها أن تحيط بإعادة بعث المسار الانتخابي.

 

ووجه الرئيس المؤقت، رئيس الوزراء والحكومة بالمتابعة اليومية لكل ما يهم حياة المواطن، فضلا عن ضمان السير الحسن لامتحانات شهادة البكالوريا (الثانوية العامة) والامتحانات الجامعية.

 


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عبد القادر بن صالح

الجزائر

الانتخابات الجزائرية

الثانوية العامة

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