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الدفاع الروسية: منظومة "بانتسير-إس إم" ترى النور بحلول عام 2021

الأربعاء، 19 يونيو 2019 04:43 م
الدفاع الروسية: منظومة "بانتسير-إس إم" ترى النور بحلول عام 2021 وزير الدفاع الروسى
أ ش أ

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 أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أنه من المقرر الانتهاء من إنتاج أحدث منظومة مدفعية صاروخية مضادة للطائرات من نوع "بانتسير-إس إم" بحلول عام 2021.
 
جاء تأكيد شويجو خلال اجتماع هيئة قيادة وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء.
 
يُذكر أن منظومة الدفاع الجوي والمدفعية المضادة للطائرات من نوع "بانتسير-إس إم" هي نسخة حديثة للغاية لطراز "بانتسير-إس"، وستحصل المنظومة على صواريخ جديدة بمدى أكبر وستكون قادرة على اكتشاف وتتبع وضرب عدد كبير من الأهداف.
 
يُشار إلى أن العمل في مشروع "بانتسير" بدأ عام 1990 ليحل محل نظام "تونجوسكا"، وتم الانتهاء من النسخة التجريبية سنة 1994 وعُرضت في معرض "ماكس 1995"، وتم تطوير منظومة " بانتسير" وعُرضت النسخة الأخيرة منه في معرض "ماكس 2007".
واعتباراً من عام 2012، جرى اعتماد منظومة "بانتسير- إس 1" في الجيش الروسي.
 

روسيا

سيرجي شويجو

بانتسير

صواريخ

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