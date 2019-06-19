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الأربعاء، 19 يونيو 2019 07:56 م
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الجفاف ونقص المياه يعتصران جنوب الهند

الأربعاء، 19 يونيو 2019 07:55 م
الجفاف ونقص المياه يعتصران جنوب الهند ازمة الجفاف فى الهند
أ ش أ

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 تسبب نقص الأمطار الشديد في جنوب الهند في حالة من الجفاف ونقص المياه أثرت على الحياة اليومية ودفعت المحال والمطاعم إلى إغلاق أبوابها.
 
وتشهد ولاية "تاميل نادو" الهندية بجنوب البلاد طوابير طويلة من المواطنين أمام شاحنات المياه بعدما جفت صنابير المياه في منازلهم جراء انخفاض منسوب الأمطار الموسمية العام الماضي، ما دعا مسؤولي الولاية إلى طلب كميات من المياه بشكل عاجل من الولايات المجاورة.
 
وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الأربعاء أن بعض الشركات طالبت موظفيها بالعمل من المنزل فيما أغلقت المطاعم أبوابها مبكرا،
 
وتعد مدينة "تشيناي" عاصمة الولاية هي سادس أكبر مدينة بالهند ويسكنها قرابة 10 مليون شخص يعانون حاليا من نقص المياه.
 
يشار إلى أن الهند تشهد انخفاضا قدره 43 % في نسبة الأمطار الموسمية هذا العام فيما تسبب ارتفاع درجات الحرارة في شمال وشرق البلاد إلى مصرع قرابة 90 شخصا منذ بداية الشهر الجاري.

الهند

نقص المياه

تاميل نادو

شاحنات المياه

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