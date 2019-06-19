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التضامن: 76% من الدعم النقدى موجه للصعيد.. وانخفاض نسبة البطالة لـ8.9%

الأربعاء، 19 يونيو 2019 05:05 م
التضامن: 76% من الدعم النقدى موجه للصعيد.. وانخفاض نسبة البطالة لـ8.9% مؤتمر "المدن الأفريقية - قاطرة التنمية المستدامة"
كتب على عبد الرحمن

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أكدت وزارة التضامن، على أن الخروج من الفقر لا يتم بالدعم النقدى فقط لأنه هو وسيلة من وسائل الحماية، ولكن الخروج من الفقر يكون بالعمل، ومن هنا كان الإتجاه لإتاحة فرص عمل لأصحاب القدرات المحددة والمتوسطة والعالية، فتم إتاحة 4 ملايين فرصة عمل من خلال مشروعات وبرامج محاربة البطالة فى آخر 10 سنوات، حيث بلغت نسبة البطالة 8.9% وهى النسبة الأدنى فى تاريخ البطالة، ذلك التحدى الذى يواجه أفريقيا.

 

وأشارت الوزارة، خلال جلسة "قصص نجاح"، فى اليوم الثانى لمؤتمر " المدن الأفريقية: قاطرة التنمية المستدامة"، إلى أنه تم توفير 50 ألف فرصة عمل للسيدات فى المحافظات خلال العام الماضى، لافتة إلى أن الوزارة تعمل فى القرى الأكثر فقرا حيث يتم توجيه 76% من الدعم النقدى للصعيد.

 

ويستهدف المؤتمر تقديم أفضل التجارب الإقليمية والدولية والدروس المستفادة بشأن تعزيز التنمية المحلية، والنمو الاقتصادى، والتوسع الحضرى وتدارس التحديات التى تواجه المدن الأفريقية وتبادل الخبرات بينهم،.

 

ويناقش المؤتمر التحديات التى تواجه المحليات فى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلًا عن التحديات المرتبطة بالحوكمة وإدارة التنمية المستدامة على المستوى المحلى، بالإضافة إلى أنه سيتناول الفرص العديدة المتاحة أمام المدن الأفريقية للتغلب على هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والازدهار وتحسين مستوى المعيشة.

 


المدن الافريقيه

الافريقيه

لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية

التضامن

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