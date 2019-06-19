التحفظ على 20 طن ألعاب نارية بميناء الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة ميناء الإسكندرية، التحفظ على 20 طن من الألعاب النارية، داخل إحدى الحاويات قبل تهريبها من الخارج، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان قد وردت معلومات سرية لضباط إدارة البحث الجنائى بميناء الدخيلة، بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، يفيد قيام إحدى شركات الإستيراد والتصدير، بإستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول الأجنبية، وأخفاء ضمن مشمولها ممنوعات محظور دخولها للبلاد بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة للبلاد.

عقب تقنين الإجراءات، تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش مشمول الرسالة المُشار إليها، وأسفرت أعمالها عن ضبط 1375 طرد شماريخ وألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، وزنت نحو 20 طن تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة التحقيقات.