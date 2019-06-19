التحريات: عدم وجود شبهة جنائية فى نشوب حريق مخزن بالوراق

كتب بهجت أبو ضيف

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الوراق، إلى عدم وجود شبهة جنائية، فى الحريق الذىي شب بمخزن تابع لمحل تجارى اليوم الأربعاء.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب اندلاع الحريق ماس كهربائي بالمخزن، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق.

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد نشوب حريق بمخزن محل تجارى، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن حريق شب بالمخزن بسبب ماس كهربائى، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة عليه، وإخماده قبل امتداده لمحتويات المحل، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.