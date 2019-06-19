سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 يونيو 2019 04:51 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البورصة تحذف شركة جالينا البريطانية من قاعدة البيانات اعتبارا من غدا

الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:22 م
البورصة تحذف شركة جالينا البريطانية من قاعدة البيانات اعتبارا من غدا البورصة - أرشيفة
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن حذف بيانات الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة - جالينا البريطانية توب نوتش، من قاعدة بيانات التداول بالبورصة اعتباراً من بداية جلسة تداول غدا الخميس، بعد أن قامت الشركة بسداد المبالغ المستحقة عليها، بعد قرار لجنة القيد فى فبراير الماضى، باعتبار قيدها كأن لم يكن بشرط قيام الشركة بسداد المبالغ المستحقة عليها.
 
وتمتلك عائلة سليمان نسبة 98% من شركة جالينا البريطانية، وأظهرت القوائم المالية لجالينا خلال الربع الأول من 2017، ارتفاع أرباحها بنسبة 102% على أساس سنوي، نتيجة زيادة مبيعاتها، لتحقق أرباح بقيمة 3.63 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.8 مليون جنيه بالفترة المماثلة من 2016.
 
 

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

جالينا البريطانية

البورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أردوغان ينبح ومسيرة البناء تسير فى كاريكاتير اليوم السابع

أردوغان ينبح ومسيرة البناء تسير فى كاريكاتير اليوم السابع

شاهد فى دقيقة.. كيف يتم مكافحة ضعف السمع عند الأطفال بوحدات الرعاية الصحية؟

شاهد فى دقيقة.. كيف يتم مكافحة ضعف السمع عند الأطفال بوحدات الرعاية الصحية؟

أزمنة الشعر «3».. كرستين آن كلاتورثى

أزمنة الشعر «3».. كرستين آن كلاتورثى

فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية

فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية

فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض

فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة