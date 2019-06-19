البورصة تحذف شركة جالينا البريطانية من قاعدة البيانات اعتبارا من غدا

كتب هانى الحوتى

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن حذف بيانات الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة - جالينا البريطانية توب نوتش، من قاعدة بيانات التداول بالبورصة اعتباراً من بداية جلسة تداول غدا الخميس، بعد أن قامت الشركة بسداد المبالغ المستحقة عليها، بعد قرار لجنة القيد فى فبراير الماضى، باعتبار قيدها كأن لم يكن بشرط قيام الشركة بسداد المبالغ المستحقة عليها.

وتمتلك عائلة سليمان نسبة 98% من شركة جالينا البريطانية، وأظهرت القوائم المالية لجالينا خلال الربع الأول من 2017، ارتفاع أرباحها بنسبة 102% على أساس سنوي، نتيجة زيادة مبيعاتها، لتحقق أرباح بقيمة 3.63 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.8 مليون جنيه بالفترة المماثلة من 2016.