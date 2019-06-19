البنك الدولى يعرض المشاركة فى تطوير السكة الحديد ودعم قدرات النقل النهرى

ناقش قيادات السكة الحديد مع ممثلى البنك الدولى كل إصلاح منظومة السكك الحديدية لتصبح أكثر قدرة على المنافسة وأكثر تميزاً فى مستوى الخدمة المقدمة للركاب مع عرض نماذج لعدد من منظومات الإصلاح الخاصة فى عدد من الدول المتقدمة مثل الدول الأوروبية واليابان وعرض مقارنة تبين كثافة وحركة نقل الركاب والبضائع بالمقارنة مع اتساع شبكة السكك الحديدية فى مصر وبعض البلدان الأخرى.

كما ناقش قيادات السكة الحديد بحضور قيادات النقل النهرى خطة تحسين نقل البضائع سواء بتطوير الخطوط الحالية أو إنشاء خطوط جديدة، حيث سترتبط الموانئ البحرية بالمراكز الجافة والمناطق اللوجستية المخطط تنفيذها بشبكة السكك الحديدية، كما بحث الجانبان ضرورة إعداد الدراسة الخاصة بخط نقل البضائع من الإسكندرية إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف بحيث يكون هذا الخط نموذج رائد في خط شحن بضائع ناجح، كما استعرض وفد البنك الدولي عدد من الآليات والاجراءات الخاصة بإصلاح منظومة السكك الحديدية مثل السياسات الخاصة بقطاع النقل وتنظيم معايير السلامة لقطاع السكك الحديدية والمقترحات الخاصة بهذا المجال وأهمية البنية التحتية في تحسين وإصلاح هذه المنظومة.

وفي مجال النقل البرى استعرض الجانبان أهمية جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والخارجى وأثره الكبير فى تحسين وتنظيم كل ما يتعلق بهذا المجال وكذلك اللائحة التنفيذية لهذا الجهاز الذي سيقوم برسم السياسات لتطوير منظومة النقل البري الداخلي والدولي ودراسة متطلبات واحتياجات هذا النقل بما يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المقدمة ووضع قواعد تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والدولي بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال وكذلك الاشتراك في وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية ووضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البري الداخلي والدولي.