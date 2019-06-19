سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:42 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

البنك الدولى يعرض المشاركة فى تطوير السكة الحديد ودعم قدرات النقل النهرى

الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:18 م
البنك الدولى يعرض المشاركة فى تطوير السكة الحديد ودعم قدرات النقل النهرى السكة الحديد - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ناقش قيادات السكة الحديد مع ممثلى البنك الدولى كل إصلاح منظومة السكك الحديدية لتصبح أكثر قدرة على المنافسة وأكثر تميزاً فى مستوى الخدمة المقدمة للركاب مع عرض نماذج لعدد من منظومات الإصلاح الخاصة فى عدد من الدول المتقدمة مثل الدول الأوروبية واليابان وعرض مقارنة تبين كثافة وحركة نقل الركاب والبضائع بالمقارنة مع اتساع شبكة السكك الحديدية فى مصر وبعض البلدان الأخرى.
 
كما ناقش قيادات السكة الحديد بحضور قيادات النقل النهرى خطة تحسين نقل البضائع سواء بتطوير الخطوط الحالية أو إنشاء خطوط جديدة، حيث سترتبط الموانئ البحرية  بالمراكز الجافة والمناطق اللوجستية المخطط تنفيذها بشبكة السكك الحديدية، كما بحث الجانبان ضرورة إعداد الدراسة الخاصة بخط نقل البضائع  من الإسكندرية إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف بحيث يكون هذا الخط نموذج رائد في خط شحن بضائع ناجح، كما  استعرض وفد البنك الدولي عدد من الآليات والاجراءات الخاصة بإصلاح منظومة السكك الحديدية مثل  السياسات الخاصة بقطاع النقل وتنظيم معايير السلامة  لقطاع السكك الحديدية والمقترحات الخاصة بهذا المجال وأهمية البنية التحتية في تحسين وإصلاح هذه المنظومة. 
 
وفي مجال النقل البرى استعرض الجانبان أهمية جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والخارجى وأثره الكبير فى تحسين وتنظيم كل ما يتعلق بهذا المجال وكذلك اللائحة التنفيذية لهذا الجهاز الذي سيقوم برسم السياسات لتطوير منظومة النقل البري الداخلي والدولي ودراسة متطلبات واحتياجات هذا النقل بما يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المقدمة ووضع قواعد تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والدولي بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال وكذلك الاشتراك في وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية ووضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البري الداخلي والدولي.

 


السكة الحديد

البنك الدولى

تطوير السكة الحديد

النقل النهرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

الأربعاء، 19 يونيو 2019 09:00 ص

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 09:32 ص

السكة الحديد: توريد أول 4 ماكينات لاختبار القضبان قبل مسير القطارات نهاية العام

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 06:00 ص

البرلمان يضع روشتة لزيادة إيرادات هيئات قطاع النقل.. توصيات للسكة الحديد بتطوير "نقل البضائع" لتوفير تمويل لمشروعاتها.. ودعم هيئة الأنفاق لتنفيذ القطار المكهرب.. ومشاركة القطاع الخاص فى رفع كفاءة النقل النهرى

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 05:00 ص

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرةـ الإسكندرية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 01:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

28 مليون مشاهدة للتريللر الثاني من فيلم Frozen 2

28 مليون مشاهدة للتريللر الثاني من فيلم Frozen 2

منتخب الأرجنتين يبحث عن الكبرياء أمام باراجواى فى كوبا أمريكا

منتخب الأرجنتين يبحث عن الكبرياء أمام باراجواى فى كوبا أمريكا

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

تشققات اللسان مش حاجة عادية.. اعرف سبب المشكلة وعالجها

تشققات اللسان مش حاجة عادية.. اعرف سبب المشكلة وعالجها

المدن الساحلية تستعد لكأس الأمم الإفريقية.. وشاشات عرض كبيرة للمباريات

المدن الساحلية تستعد لكأس الأمم الإفريقية.. وشاشات عرض كبيرة للمباريات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة