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الإفتاء توضح ما يجزأ فى صك الأضحية.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:58 م
الإفتاء توضح ما يجزأ فى صك الأضحية.. اعرف التفاصيل أضحية - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المتابعين حول صكوك الأضاحى وكيفية تجزئتها، جاء نصه: "برجاء إفادتنا عن أقل ما يجزئ فى الهدى الواحد (صكوك الأضاحى) فى حالة ذبح شاة، وفى حالة ذبح بقرة".
 
 
وأجابت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حيث قالت:"الشاة تجزئ عن واحد، والبدنة (الجمل أو الناقة) والبقرة (أو الجاموس) تجزئ كل منها عن سبعة، بشرط ألَّا يقل النصيب الواحد للأضحية حينئذٍ عن السُّبع؛ لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قَالَ: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ" رواه مسلم".

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