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"الإسعاف" يخصص رقم 998 لتقديم الدعم الطبى للأجانب خلال مباريات أمم أفريقيا

الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:06 ص
"الإسعاف" يخصص رقم 998 لتقديم الدعم الطبى للأجانب خلال مباريات أمم أفريقيا الإسعاف - صورة أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت هيئة الإسعاف عن توفير خط ساخن برقم 998 ناطق بـ3 لغات؛ العربية والإنجليزية والفرنسية، لتقديم الدعم الطبى الكامل للمشجعين واللاعبين من العرب والأجانب طوال فترة بطولة كأس الأمم الأفريقية التى ستبدأ خلال أيام .
 

وقالت هيئة الإسعاف، أن الخط الساخن 123 يعمل بكفاءة ومستمر عمله فى استقبال طلبات المواطنين على الخدمات الطارئة وغير الطارئة على مدار 24 ساعة.
 

وأضافت هيئة الإسعاف، أن الخدمات الطارئة تقدم بالمجان، بينما الخدمات الطبية غير الطارئة تقدم للمصريين فى مقابل مادى بسيط، وتابعت: الإسعاف يعمل على مدار 24 ساعة.


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