سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 يونيو 2019 05:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة تدعو للقضاء على العنف الجنسى فى حالات النزاع

الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:54 م
الأمم المتحدة تدعو للقضاء على العنف الجنسى فى حالات النزاع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريتش
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريتش، في رسالته بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع والذي يوافق 19 يونيو من كل عام، أن العنف الجنسي في حالات النزاع يشكل تهديدا لأمننا الجماعي ووصمة عار على جبين إنسانيتنا المشتركة.

 

وقال جوتريتش - في رسالته التى وزعها المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة - "إن العنف الجنسي يستخدم كأسلوب من أساليب الحرب لترويع السكان وزعزعة استقرار المجتمعات، كما تتردد أصداء العنف الجنسي عبر الأجيال بسبب ما يخلفه من صدمات نفسية ووصم وفقر ومشاكل صحية طويلة الأمد وحالات الحمل غير المرغوب فيه".

 

ودعا إلى الاصغاء إلى الضحايا والاعترف باحتياجاتهم ومطالبهم، حيث أن معظمهم من النساء والفتيات، لكن منهم أيضا رجال وفتيان ينشدون الدعم سعيا للحصول على الخدمات الصحية المنقذة للحياة، والتماسا للعدالة والجبر.

 

وحيا جوتريتش، العاملين على الخطوط الأمامية، الذين يمدّون يد المساعدة مباشرة إلى الضحايا لتمكينهم من إعادة بناء حياتهم، مشيرا إلى أن الاستجابة العالمية يجب أن تشمل المزيد من الإجراءات المتضافرة لضمان مساءلة الجناة ومعالجة انعدام المساواة بين الجنسين، الذي يغذي هذه الفظائع ليحل العقاب محل الإفلات من العدالة، واستبدال عدم الاكتراث بالأفعال.

 


الأمم المتحدة

انطونيو جوتريتش

العنف الجنسى

نزاع

تهديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شاهد.. السعودية تؤكد دعمها للمرأة فى كافة المجالات أمام الأمم المتحدة

الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:39 م

"هيومان رايتس واتش.. اكذب أكتر تقبض أكتر"..أسسها ضابط فى الـ C I A لضرب الاتحاد السوفيتى.. تتلقى ملايين الدولارات سنويا كتبرعات من جهات مشبوهة.. وخطاب من منظمة حقوقية للأمم المتحدة يطالب بسحب ترخيصها

الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:37 م

الأمم المتحدة تكشف: سجلنا أكثر من 70 مليون لاجئ ومهاجر فى عام 2018 فقط

الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:24 م

منظمة حقوقية تتقدم بخطاب رسمى للمفوض السامى بالأمم المتحدة لسحب الثقة من هيومان رايتس

الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:18 م

الأمم المتحدة: الدول الفقيرة المضيفة لأغلب اللاجئين تحتاج دعما أكبر من الغرب

الأربعاء، 19 يونيو 2019 10:10 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أردوغان ينبح ومسيرة البناء تسير فى كاريكاتير اليوم السابع

أردوغان ينبح ومسيرة البناء تسير فى كاريكاتير اليوم السابع

شاهد فى دقيقة.. كيف يتم مكافحة ضعف السمع عند الأطفال بوحدات الرعاية الصحية؟

شاهد فى دقيقة.. كيف يتم مكافحة ضعف السمع عند الأطفال بوحدات الرعاية الصحية؟

أزمنة الشعر «3».. كرستين آن كلاتورثى

أزمنة الشعر «3».. كرستين آن كلاتورثى

فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية

فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية

فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض

فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة