الأقصر تشهد تعيين أول عمدة من ذوى الاحتياجات الخاصة لقرية النجوع قبلى بإسنا

الأقصر – أحمد مرعى

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرار لجنة مديرية أمن الأقصر بشأن تعيين ناجح الضوى حسن عبد الله، عمدة لقرية النجوع قبلي التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، ليصبح أول عمدة من ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث يعانى من إعاقة حركية بعد بتر الزراع الأيسر بسبب حادث عام 2009، وهو يعمل مراجع حسابات بمنطقة الإصلاح الزراعي بالمطاعنة ومن مواليد 25 أكتوبر عام 1964.

وكانت مديرية أمن الأقصر، قد أعلنت خلو منصب العمدة بقرية النجوع قبلي لانتهاء المدة، فتقدم عبد العال أبو الحسن أحمد عبد الله عمدة القرية، ومحمود على محمود، ومصطفى أبو العلا، وناجح الضوى حسن عبد الله، وذلك طبقا للقانون 154 لسنة 2018 بشأن العمد والمشايخ.

وقال إبراهيم أحمد سكرتير المجلس القومى لشئون الإعاقة سابقاً، إن اختيار العمدة ناجح ليكون أول عمدة من ذوى الاحتياجات الخاصة يؤكد على استجابة وزارة الداخلية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى في تحقيق التمكين المجتمعى والمشاركة السياسية والدمج وعدم تهميش تلك الفئة خاصة، وأنه تم اختيار عام 2018 ليكون عاما لذوى الاحتياجات الخاصة والتأكيد على تفعيل القانون رقم 10 لسنة 2018.