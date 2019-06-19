"الأعلى للإعلام" يطالب بالالتزام بالحقوق الحصرية فى بث مباريات أمم أفريقيا

كتب محمد السيد

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على ضرورة التزام المواقع الإلكترونية بالحقوق الحصرية للقنوات التى تملك الحق فى تغطية وبث مباريات كأس الأمم الأفريقية، وتدريبات الفرق وأماكن إقامة اللاعبين وتجمعات المشجعين.

وشدد المجلس على أنه سيتخذ إجراءات قانونية حازمة وحاسمة تجاه آى موقع يخرق المعايير تبدأ من فرض الغرامات وتصل إلى الحجب.

وكان المجلس، قد تلقى طلب من القنوات المالكة لحقوق بث المباريات "تايم سبورت ، أون سبورت"، لحماية حقوقها الحصرية فى هذا الصدد، خاصة حقوق التصوير الخاصة بكواليس المباريات والتصوير داخل الاستادات وأماكن إقامة اللاعبين ومناطق تواجد المشجعين .

وناشد المجلس جميع النقاد والمحللين ومقدمى البرامج الرياضية ضرورة الالتزام بتوفير المناخ اللازم لانجاح هذا الحدث الرياضى الكبير، والعمل على تجاوز الخلافات والخروج بالشكل المشرف الذى يليق بمكانة مصر التى تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقى، ومن ثم ينعكس إيجابيا على صورة مصر على كافة الأصعدة.