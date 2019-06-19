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الأرصاد تكشف ملامح الطقس والرطوبة فى فصل الصيف.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:05 م
الأرصاد تكشف ملامح الطقس والرطوبة فى فصل الصيف.. اعرف التفاصيل فصل الصيف - أرشيفية
كتب محمود راغب

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أقل من 48 ويبدأ فصل الصيف، فوقفا للحسابات يكون يوم الجمعة المقبلة 21 يونيو موعد الانقلاب الصيفى بالنصف الشمالى للكرة الأرضية، الذى يعد إشارة لبدء فصل الصيف فى نصف الكرة الشمالى، ويكون الفصل شتاء فى النصف الجنوبى.

 

وحول سمات والملامح العامة للطقس فى فصل الصيف، كشف محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن السمات العامة للطقس فى فصل الصيف تتمثل فى الارتفاع فى درجات الحرارة نتيجة تأثر البلاد بالكتل الهوائية القادمة من منخفض الهند الموسمى.

 

وكشف مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أهم ما يميز الطقس بصفة عامة فى الصيف هو ارتفاع نسب الرطوبة التى تتجاوز الـ80 والـ90 %، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة ولكن سبب الاحساس بحرارة الجو يرجع لارتفاع نسب الطوبة .

 

وأشار مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن أقصى ارتفاع فى درجات الحرارة تم تسجيله فى الصيف بلغت خلاله درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 40 درجة فى المتوسط، لافتا إلى أنه عادة ما ينصح المواطنين مع فصل الصيف بالابتعاد عن الشمس وتجنب الأماكن سيئة التهوية وتجنب التواجد فى الأماكن المزدحمة .

 


الصيف

فصل الصيف

الطقس

الارصاد

الرطوبه

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