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افتتاح معرض "كليلة ودمنة" بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان

الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:45 م
افتتاح معرض "كليلة ودمنة" بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان افتتاح معرض كليلة ودمنة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان
كتب وائل ربيعى

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نظمت كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، معرض: "كليلة ودمنة" بقاعة العرض الملحقة بالمتحف.

وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن الفن رسالة سامية تهدف للارتقاء بالعقول والوجدان ويعمل على نشر الذوق الراقى فى المجتمع، لذا تسعى الجامعة دائما إلى دعم المواهب الفنية وتنظيم المعارض بصورة دورية إيمانا بدور الكليات الفنية فى نشر الفن لتنعكس ايجابياته على الفرد والمجتمع المحيط، هذا إلى جانب إعداد الفنان لخدمة البيئة فى عدة مجالات، ورفع مستوى التذوق الفنى ونشر الوعى الجمالى.

ويقدم معرض كليلة ودمنة للفنانة الدكتورة عبير محمد مصطفى المدرس بقسم الديكور رؤية لفن خيال الظل وهو لون من الفن التمثيلى الشعبى الذى ينشأ من تحريك شخوص جلدية كاريكاتورية بين مصدر ضوئى وشاشة بيضاء تسقط عليها ظلال هذه الشخوص التى صممت بحيث تظهر على الشاشة نقوشها وألوانها.

وأقيم المعرض تحت إشراف الدكتور السيد قنديل عميد الكلية وافتتح فعاليات المعرض الدكتور أشرف رضا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد هنو وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتستمر فعاليات المعرض حتى يوم السبت الموافق 22 يونية 2019.

على الجانب الآخر، نظمت كلية التربية الفنية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة معرض "دنشواي فى ذاكرة التاريخ" لإحياء ذكرى حادثة دنشواى التاريخية بما تحمله من معانى واحداث.

وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن المعارض الفنية تمثل فكر إنسانى مصور يقوم  بنقل الأحداث والوقائع من خلال الفن، وتسعى جامعة حلوان إلى أن تكون منارة فنية من خلال كلياتها المتخصصة حيث تجعل الفنون الإنسان أكثر رقيا كما تنعكس الفنون على ثقافة المجتمع وتجعله أكثر تحضرا وتميزا وإبداعا.

ويتضمن المعرض تقديم مجموعة من اللوحات الجدارية التى تناولت تصميمات خاصة لتناول الأحداث التاريخية لحادثة دنشواى، حيث يأتي هذا المعرض للفنان الدكتور حمدي سلطان بعد تكليفه من قبل محافظ المنوفية ورئاسة مجلس مدينة الشهداء  بعمل جداريات لمدخل مدينة الشهداء المؤدي إلى قرية دنشواى وذلك بمناسبه العيد القومى لمحافظة المنوفية.

وافتتح فعاليات المعرض الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية والدكتورة مها عبد المنعم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

 

 

كلية الفنون الجميلة

كليلة ودمنة

كلية التربية الفنية

حادث دنشواى

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