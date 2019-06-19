استلام موقع انشاء خزان مياه وحل مشاكل خدمية بنطاق بئر العبد بسيناء

أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء اليوم، أنه تحت اشراف وبمتابعة العميد ايهاب فرغلى رئيس مركز ومدينة بئر العبد تم استلام موقع انشاء خزان مياه فى قرية رابعة التابعة للمركز.

وأوضح البيان، أن اللجنة المختصة بالإنشاء، تفقدت على الطبيعة موقع الخزان الأرضى بقرية رابعة الصادر بشأنه قرار تخصيص من المحافظة بتاريخ 20 أبريل الماضى، والموقع قطعة أرض فضاء أملاك دولة .

وفى سياق متصل، تم حل عدد من الشكاوى التى تلقاها مجلس المدينة من أهالى القرى، ومنها إنهاء مشكلة المياه بقرية رمانة بدفع فنطاس مياه سعة 30 مكعب للمساعدة فى حل الأزمة،ووعد بالدفع بفنطاس سعة أكبر إذا لزم الأمر.

وفتح طريق أغلقته الرمال يربط بين المدينة والترعة شرق محطة السكة الحديد لتسهيل وصول المزارعين الى مزارعهم، والانتهاء من إصلاح الحفر والمطبات بالطريق الدولى بالمياه وتثبيت التربة وحل مشكلة المياه بقرية المريح .

وفى إطار المتابعة الميدانية لعملية استغلال المسطحات الخضراء كمتنفس لأهالى المدينة وإظهار المظهر الجمالى بها قامت حملة نظافة وتجميل مدخل المدينة الغربى و تم عمل صيانة شبكات الرى بالحدائق امام المستشفى العام.