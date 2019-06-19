اسباب ارتفاع ضغط الدم بعض الادوية

كتبت فاطمة ياسر

عندما يصاب الشخص بمشكلة ما فى نسبة ضغط الدم، يتسبب هذا الأمر فى تعرضه للعديد من المشاكل، خاصة فى حالة ارتفاع ضغط الدم، لأنه فى حالة إهمال هذا الأمر يتعرض الشخص للعديد من المشاكل الصحية، وأيضا يتسبب ذلك فى تعرض حياته للخطر، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أسباب ارتفاع ضغط الدم، وذلك وفقا لموقع "healthline".

أسباب ارتفاع ضغط الدم

أسباب عدة تعرض الشخص للتعرض وللإصابة بارتفاع ضغط الدم، قدمها التقرير، ومنها:

- الإسراف فى تناول الأطعمة الدسمة، وذات السعرات الحرارية العالية.

- الإكثار من الأطعمة الغنية بالأملاح، كالأسماك المملحة، ووضع كميات كثيرة من الملح، فهذه الأطعمة تتسبب فى زيادة الوزن بشكل ملحوظ.

- هل تعلم أن تعرضك للإصابة بانقطاع النفس أثناء النوم من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

- التعرض لمشاكل فى الكلى يعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بارتفاع ضغط الدم، ولذا عليك تجنب هذا الأمر بعلاج الكلي وتجنب حدوث أي مشاكل بها.

- هل تعلم أن إصابتك بمشاكل فى الغدة الدرقية يعد من أبرز الأسباب المؤدية لهذا الأمر؟.. نعم فالغدة الدرقية من الأمراض التى تسبب الإصابة بمشاكل عدة فى جسم الإنسان فى حالة إهمال علاجة وعدم الوصول لحل لها، ولذا عليك تجنب هذا الأمر بالذهاب لطبيب غدد والتعرف منه علي العلاج الجيد.

- الإصابة والتعرض لمشاكل في الأوعية الدموية يعد من أبرز الأسباب المؤدية لحدوث خلل فى نسبة ضغط الدم، ولذا عليك التخلص من هذا الأمر بعلاجها.

- هل تعلم أن هناك بعض الأدوية التى تتسبب فى ارتفاع نسبة ضغط الدم؟.. نعم ومنها حبوب منع الحمل.