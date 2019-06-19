ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 7 قطاعات

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بصعود 7 قطاعات على رأسها النفط والغاز.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.22% رابحا 13.740 نقطة ليصل إلى مستوى 5793.32 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.29% رابحاً 18.540 نقطة ليصل إلى مستوى 6324.86 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.06% رابحاً 2.670 نقطة ليصل إلى مستوى 4755.17 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 86.1 مليون سهم بقيمة 17.2 مليون دينار كويتى عبر 2829 صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 1.02%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.72%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.62%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.37%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.21%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.16%.

وجاء سهم "آبار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 11.11%، تلاه أسمنت خليج بنسبة 10%، ثم تمدين بنسبة 9.93%، فيما تصدر سهم "عربى قابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.22% ثم الديره بنسبة 7.41%، ثم الخصوصية بنسبة 6.94%.