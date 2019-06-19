ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات بنسبة 0.41% مدفوعة بصعود أسهم العقارات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.41% رابحا 10.65 نقطة ليغلق عند مستوى 2639.48 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 140.8 مليون سهم محققة ما قيمته 203 مليون درهم من خلال تنفيذ 4068 صفقة ل31 سهما، وارتفع 24 سهما، وانخفضت 4 أسهم، واستقرت 3 أسهم.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.09%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.22%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.92%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.59%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.51%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.44%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.22%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.12%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 4.39%، ثم سهم الاتحاد العقارية بنسبة 4.26%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دبى الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 3.61%، ثم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 1.36%.