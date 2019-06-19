إيران: لن نمدد مهلة 60 يوما لنتخلى عن التزامات أخرى بموجب الاتفاق النووى

قال متحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم الأربعاء، إن إيران لن تمدد مهلة الستين يوما للبدء فى التخلى عن مزيد من التزاماتها بموجب الاتفاق النووى.

وفى مايو، توقفت إيران عن تنفيذ بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015 بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق عام 2018 وأعادت فرض عقوبات على طهران.

وقالت إيران في مايو إنها ستبدأ تخصيب اليورانيوم بمستوى أعلى إلا إذا قامت القوى العالمية بحماية اقتصادها من العقوبات الأمريكية خلال 60 يوما.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن المتحدث باسم المنظمة الإيرانية بهروز كمالوندي قوله "لا يمكن تمديد مهلة الشهرين الممنوحة لبقية الموقعين على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) والمرحلة الثانية ستنفذ كما هو مخطط".