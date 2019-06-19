إعلان نتيجة الصف الأول الثانوى لامتحان مايو بداية الأسبوع المقبل

كتب محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة، فى وزارة التربية والتعليم، إن نتيجة الصف الأول الثانوى العام لامتحان مايو الإلكترونى انتهت لها أعمال التصحيح وتجميع النتيجة.

وأضافت المصادر، أنه من المقرر أن تعلن النتيجة بداية الأسبوع المقبل.

انطلقت امتحانات الصف الأول الثانوي 2019، 19 مايو 2019 واستمرت حتى أول يونيو 2019 ، وبلغ عدد الطلاب الممتحنين على مستوى الجمهورية 585,980 طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوى ، وانعقدت الامتحانات على فترتين الفترة الصباحية ضمت طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية والتي ضمت طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.