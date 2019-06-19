إصابة 3 عمال ونفوق 9 حيوانات بـ3 حرائق متفرقة فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد علاء نمشة مدير الإدارة، من السيطرة على 3 حرائق متفرقة، ونتج عنها إصابة 3 عمال، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

تلقى مدير أمن سوهاج 3 بلاغات من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حرائق متفرقة بدائرة المراكز والأقسام وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش مشيد بالبلوك الأبيض ومسقوف بالبوص وأفلاق النخيل، ملك "حامد ح ح "56 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية، وتم السيطرة علي الحريق وإخماده.

ونتج عن الحريق إصابة كل من، "محمد ح ح"18 سنة عامل و"سيد ح ح" 40 سنة عامل و"محمود ح ح"18 سنة عامل ويقيمون بذات الناحية، بحروق متفرقة بالجسم بنسب مختلفة أثناء مشاركتهم في إخماد الحريق، وتم نقلهم لمستشفي سوهاج العام.

وبسؤال أحد أهلية المصابين "حسن خ ح ا" 63 سنة عامل، قرر بمضمون ما تقدم، وأضاف بأن سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز في وجود مصدر حراري، كما أضاف باحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل ونفي الشبهة الجنائية.

وجاء الحريق الثانى بنشوب حريق بمنزل بناحية الحاجر دائرة مركز ساقلتهة، وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل ملك "حياة ا ع م" 71 سنة ربة منزل - وتقيمة بذات الناحية، وتطايرت النيران لحوشين مجاورين ملك كل من "ثابت ع ا" 67 سنة مزارع و"محمد ر م ع" 37 سنة مزارع ويقيمان بذات الناحية، وتم السيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات ".

بسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم وأضافوا بأن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية بمنزل الأولي، كما أضافوا بنفوق بعض الطيور واحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من الغلال وأفلاق النخيل، ونفوا الشبهة الجنائية، وأخطرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيــــة.

وجاء الحريق الثالث بحوش بناحية السمطا دائرة مركز البلينا، حيث انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل ملك "خالد ا ر م" 45 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، وتم السيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات، وبسؤال المذكور قرر بمضمون ما تقدم وأضاف بأن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية، وأكد نفوق " 4 رؤوس ماشية، 5 رؤوس أغنام واحتراق كمية من الغلال والعروق الخشبية، ونفي الشبهة الجنائية أخطرت الإدارة البيطرية بالبلينا لاتخاذ اللازم أخطرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيــــة.