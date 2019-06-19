إحباط تهريب 170 ألف لتر بنزين مدعم للسوق السوداء

كتب محمود عبد الراضي

واصلت شرطة التموين حملاتها الرقابية على الأسواق، ونجحت في ضبط 257 قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة، أبرزها ضبط تاجر مواد غذائية وسيارة نقل قيادته ، بدائرة قسم شرطة إمبابة (محافظة الجيزة) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (600 ستمائة كيلو جرام "زيت طعام") سابق الإستخدام بمصانع الشيبسى ومعبأة داخل جراكن وغير مدون عليها أية بيانات تجارية غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتجارة المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة الرمل ثان (محافظة الإسكندرية) لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها (36000 ستة وثلاثون ألف عبوة سلع غذائية "مقرمشات") مدون عليها إحدى العلامات التجارية غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت شرطة التموين في ضبط ضبط مالك مصنع "غير مرخص" بدائرة مركز شرطة تلا (محافظة المنوفية) لإنتاجه وتصنيعه كميات من قطع غيار السيارات (مساعدين) مستخدماً خامات قديمة ومستعملة مجهولة المصدر وإدخالها فى عملية التصنيع وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها إحدى العلامات التجارية ، وتم ضبط كميات قدرها (25000 خمسة وعشرون ألف قطعة غيار سيارات "مساعدين" سابقة الإستخدام "مستلزمات إنتاج") – (950 تسعمائة وخمسون قطعة "مساعدين" منتج نهائى) مدون عليها البيانات سالفة الذكر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، وتحقيق أرباح غير مشروعة ، وبإستكمال الفحص تم ضبط (4000) لتر "سولار" المدعم من قبل الدولة قام بتجميعها والإستيلاء عليها دون التعاقد مع الهيئة العامة للبترول.

وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط (992) قضية تموينية متنوعة أبرزها ضبط (12) قضية إسطوانات بوتاجاز ضبط خلالها (8 أسطوانات)، وضبط (5) قضايا مواد بترولية.. ضبط خلالها (17000 لتر "بنزين، سولار")، وضبط (14) قضية دقيق مدعم .. ضبط خلالها (20,700 طن دقيق).

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط (212) قضية فى مجال مخالفات المخابز، وضبط (25) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية ضبط خلالها 2,100 طن سكر – 1200 عبوة زيت طعام، وضبط (4) قضايا فى مجال الإستيلاء على الدعم، وضبط (40) قضية فى مجال الغش الغذائى .. ضبط خلالها (15,505 طن "دقيق – سكر – جبن – أرز - زيت طعام" و759 عبوة مواد غذائية متنوعة ).

وتمكنت شرطة التموين من ضبط (20) قضية فى مجال الغش التجارى .. ضبط خلالها (8,600 طن "كلور، كربونات ، كالسيوم"- 26797 عبوة "مستحضرات تجميل ، منظفات ، بويات" – 2263 قطعة "ملابس ، أحذية ، مستحضرات طبية ، أدوت كهربائية")، وضبط (609) قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم وجود تراخيص).

وجاء من ضمن نتائج شرطة التموين ضبط (23) قضية فى مجال الأسماك و اللحوم ومصنعاتها.. ضبط خلالها (291 كيلو جرام لحوم – 5,060 طن أسماك – 145 عبوة "تونة")، وضبط (21) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.. ضبط خلالها (عدد 1175 عبوة سجائر)، وضبط (5) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة ، والزراعية .. ضبط خلالها (12,500 طن أعلاف- 1200 لتر مخصبات زراعية)، وضبط (2) قضية فى مجال الألعاب النارية ضبط خلالها (4000 وحدة ألعاب نارية).