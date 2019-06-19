إحالة خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة محامية إلى المحاكمة الجنائية

كتب سليم على

قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، احالة خادمة، إلى محكمة الجنايات، لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة محامية بالمقطم.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى قسم شرطة المقطم، بلاغا من إحدى السيدات تعمل محامية 39 سنة، يفيد اكتشافها سرقة كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن حلق أطفال، 3 سلسلة، 3 خاتم، مبلغ مالى، جهازين تابلت، مكواة ملابس، مكواة شعر، مجموعة من الأنتيكات والإكسسوارات الحريمى، من داخل الشقة سكنها واتهمت خادمة 24 سنة.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه بإعداد الأكمنة تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وأضافت بتسليمها المسروقات لزوجها حارس عقار.