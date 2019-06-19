أوقاف الأقصر تعلن فتح باب قبول دفعة جديدة بالمركز الثقافى الإسلامى

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تقرر قبول دفعة جديدة للعام الدراسي الجديد 2019/2020 بالمركز الثقافي الإسلامي بالمحافظة، وذلك لخدمة أبناء المحافظة ودعمهم بالمركز الذى يتم من خلاله تدريس العلوم الشرعية للحاصلين على مؤهل عالى من غير الأزهريين.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن المعهد يعد إسهام من الوزارة في نشر الفكر الوسطي والثقافة الإسلامية الصحيحة، حيث يقوم بالتدريس فيه نخبة من أساتذة جامعة الأزهر الشريف، في إطار اهتمام الوزارة بالدور التثقيفي ليس عن طريق الندوات والمحاضرات فقط بل والتدريب والتعليم، موضحاً أن السن مفتوح للراغبين في الالتحاق حتى سن 51 عاماً سواء رجالاً أو نساء، والدراسة بالمركز تكون خلال الفترة المسائية، حتى لا تتعارض مع موظفي الدولة والعاملين بالقطاع الخاص وغيرهم، وأن مدة الدراسة عامين يحصل بعدها الدارس على شهادة معتمدة من الوزارة.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أن المعهد يقبل حملة المؤهلات العليا الغير مسبوقة بالثانوية الأزهرية، وشروط التقديم إحضار صورة من شهادة الميلاد والمؤهل الدراسي والمعاملة العسكرية والبطاقة الشخصية مع إحضار الأصل للإطلاع عليه، وإحضار 3 صور شخصية للمتقدم ودوسية ورق وحافظة بلاستيك بجانب مصروفات المركز عن العام وهي 500 جنية، ويجوز دفع المصروفات علي دفعتين.