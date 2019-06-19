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"أمن الإسكندرية" يضبط 7500 قرص مخدر قبل ترويجهم

الأربعاء، 19 يونيو 2019 04:11 م
"أمن الإسكندرية" يضبط 7500 قرص مخدر قبل ترويجهم اقراص مخدره-ارشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة مكبرة على الخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 2 من العناصر الإجرامية، لقيامهما بالإتجار بالأقراص المخدرة، وترويجها على عملائهما بدائرة قسمى شرطة ثانى العامرية – برج العرب، وبحوزتهما 7500 قرص مخدر – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى. 
 
كما تم ضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة ثانٍ العامرية بمحافظة الإسكندرية وبحوزته (30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3كيلو جرام – هاتف محمول – مبلغ مالى).   
 
 

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