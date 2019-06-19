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أمم أفريقيا.. مدراء الأمن يراجعون خطط التأمين مع رجال الشرطة

الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:03 ص
أمم أفريقيا.. مدراء الأمن يراجعون خطط التأمين مع رجال الشرطة تأمين الملاعب
كتب محمود عبد الراضي

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عقد عدد من مديرى الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية لقاءات موسعة مع رجال الشرطة المكلفين بتأمين بطولة الأمم الأفريقية التى ستقام بمصر فى نسختها 32.
 

وشدد مدراء الأمن على رجال الشرطة بأهمية اليقظة وحسن معاملة الجمهور خاصة ضيوف مصر، والعمل على راحتهم ونقل صورة حضارية عن مصر.
 

وتنفذ أجهزة الأمن خطط أمنية شاملة تستهدف تأمين كافة فعاليات البطولة من خلال تعيين الارتكازات الأمنية أمام أماكن الإقامة المختلفة وكذا الاستادات والشوارع المؤدية إليها، للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل بمحيطها، وتعيين الخدمات المرورية التى تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الملاعب بسهولة ويسر، فضلًا عن تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام بالإضافة إلى الارتكازات والخدمات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية بخاصة الأثرية، فى ضوء الإقبال المتوقع على زيارة المعالم الأثرية من قبل الضيوف.


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