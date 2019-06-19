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أمم أفريقيا.. تعزيزات أمنية بمحيط المناطق السياحية لتأمين ضيوف كان 2019

الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:51 ص
أمم أفريقيا.. تعزيزات أمنية بمحيط المناطق السياحية لتأمين ضيوف كان 2019 مقاصد سياحية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تعزز شرطة السياحة من تواجدها بمحيط المناطق الأثرية والمقاصد السياحية التى يتردد عليها الضيوف تزامناً مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية.
 

وجرى تواجد تمركزات أمنية بمحيط المناطق الأثرية، وتأمين الحافلات التى تقل الضيوف من مقر إقامتهم وحتى المناطق الأثرية للاستمتاع بها.
 

وتنفذ أجهزة الأمن خطط أمنية شاملة تستهدف تأمين كافة فعاليات البطولة من خلال تعيين الارتكازات الأمنية أمام أماكن الإقامة المختلفة، وكذا الاستادات والشوارع المؤدية إليها، للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل بمحيطها، وتعيين الخدمات المرورية التى تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الملاعب بسهولة ويسر، فضلًا عن تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام، بالإضافة إلى الارتكازات والخدمات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية بخاصة الأثرية، فى ضوء الإقبال المتوقع على زيارة المعالم الأثرية من قبل الضيوف.


تامين المناطق السياحية

تامين المعابد الاثرية

شرطة السياحة

البطولة الافريقية

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امم افريقيا

اخبار

بطولة افريقيا

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