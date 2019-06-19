أمم أفريقيا.. تعزيزات أمنية بمحيط المناطق السياحية لتأمين ضيوف كان 2019

كتب محمود عبد الراضي

تعزز شرطة السياحة من تواجدها بمحيط المناطق الأثرية والمقاصد السياحية التى يتردد عليها الضيوف تزامناً مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية.



وجرى تواجد تمركزات أمنية بمحيط المناطق الأثرية، وتأمين الحافلات التى تقل الضيوف من مقر إقامتهم وحتى المناطق الأثرية للاستمتاع بها.



وتنفذ أجهزة الأمن خطط أمنية شاملة تستهدف تأمين كافة فعاليات البطولة من خلال تعيين الارتكازات الأمنية أمام أماكن الإقامة المختلفة، وكذا الاستادات والشوارع المؤدية إليها، للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل بمحيطها، وتعيين الخدمات المرورية التى تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الملاعب بسهولة ويسر، فضلًا عن تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام، بالإضافة إلى الارتكازات والخدمات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية بخاصة الأثرية، فى ضوء الإقبال المتوقع على زيارة المعالم الأثرية من قبل الضيوف.