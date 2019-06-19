أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 19 - 6 -2019

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 19-6-2019.



إيقاف تداول 8 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى ارابيا انفستمنتس هولدنج، أسمنت سيناء، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، شركة النصر للأعمال المدنية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، مصر بنى سويف للأسمنت، المصرية للمشروعات السياحية العالمية، الأهرام للطباعة والتغليف.



البورصة تخسر 3.6 مليار جنيه

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب ،وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 753.436 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 87.7 مليون ورقة مالية بقيمة 535 مليون جنيه، عبر تنفيذ 14.7 ألف عملية لعدد 165 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 56.39% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 37.64%، والعرب على 5.98% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 52.74% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 47.25%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع 13.1 مليون جنيه، 25.7 مليون جنيه، 5.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 4.3 مليون جنيه، 5.2 مليون جنيه، 34.6 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 14132 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2090 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 17340 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 603 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1541 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.01% ليغلق عند عند مستوى 451 نقطة.

وارتفعت أسهم 31 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 91 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 4.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.58%

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 28.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.75%

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 20.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.54%

- المصرية للمشروعات السياحية العالمية بسعر إغلاق 7.810 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.11%

- أجواء للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 3.450 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.55%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- ارابيا انفستمنتس هولدنج بسعر إغلاق 0.518 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.91%

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 8.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.60%

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 7.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.77%

- مصر بنى سويف للأسمنت بسعر إغلاق 18.980 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.04%

- زهراء المعادى للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 9.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.74%