أزمة نفسية تدفع فتاة للانتحار بالبدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

انتحرت فتاة بشنق نفسها، داخل مسكنها بالبدرشين، وأفادت التحريات إصابة الفتاة بأزمة نفسية دفعتها لإنهاء حياتها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد خالد فهمى مأمور مركز شرطة البدرشين، بلاغا يفيد وفاة فتاة داخل مسكنها، ووجود شبهة جنائية فى الوفاة.

وبإجراء التحريات تبين، للرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين، بإشراف العقيد على عبد الكريم، مفتش المباحث الجنائية، أن فتاة انتحرت بشنق نفسها، بسبب إصابتها بازمة نفسية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.