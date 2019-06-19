أردوغان يحول وفاة "مرسى" لكارت سياسى فى لعبة باتت مفضوحة

كتب ـ محمد مجدى السيسى

تابع حزب الإصلاح والنهضة تعليقات رجب طيب أردوغان، بشأن وفاة محمد مرسى العياط، والذى قد توفاه الله أمس الاثنين، أثناء حضوره جلسة محاكمته، فى قضية التخابر.



ويرى حزب الإصلاح والنهضة، أنه فى ظل الهزائم السياسية التى يتلقاها الرئيس التركى والتراجع الاقتصادى الناتج عن سياسات، يسعى لتحويل وفاة "مرسى" لكارت سياسى يستغله فى محاولة لوقف نزيف خسائره.



ويطالب حزب الإصلاح والنهضة الرئيس التركى التوقف عن محاولات التدخل فى الشأن المصرى الداخلى، محذرا من تأثير هذه الممارسات غير المنضبطة بشكل سلبى على الوضع الإقليمى.