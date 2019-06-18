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4 عادات خاطئة تؤثر على صحة عينيك.. تجنبها

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 06:00 ص
4 عادات خاطئة تؤثر على صحة عينيك.. تجنبها صحة العين - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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صحة العين من أهم الأشياء التى يجب الاهتمام بها والحفاظ عليها، ولكن قد نتبع عادات خاطئة مع عيوننا دون أن ندرى أن هذا الأمر سوف يؤثر بالسلب على صحتها، فى هذا التقرير نقدم أبرز العادات الخاطئة التى قد تؤثر على صحة العين، بحسب موقع Health.

صحة عينك
صحة عينك

4 عادات خاطئة تؤثر على صحة عينك
 

النوم بالعدسات اللاصقة
 

قد لا تحدث المشكلات في المرة الأولى التي تنام فيها وأنت ترتدى العدسات، ولكنها قد تحدث بعد ذلك، لأن هذه العدسات تمنع وصول الأكسجين إلى قرنية العين، مما يعزز نمو البكتيريا المسببة للعدوى.

ارتداء العدسات اللاصقة التجميلية الرديئة
 

العدسات اللاصقة التجميلية غير الطبية يمكن أن تسبب ضرر للقرنية وتسبب العدوى بل وتؤدي إلى العمى، لذا لا ترتدى أبداً أى عدسات لاصقة، لأن الأمر يختلف من عين لأخرى، فكل عين لها قياسات معينة، الأمر الذي يجب قياسه بعناية قبل الحصول على أي نوع من العدسات.

صحة العين
صحة العين

إزالة البثور من جفنك بنفسك
 

إذا ظهرت لديك بثور أو كيس دهنى صغير على جفنك لا تحاول إزالة البثور بنفسك، لأن هذا ينقل العدوى، وبدلاً من تعريض نفسك لأداة حادة، ضع منشفة دافئة ورطبة فوق البثور لمدة دقيقة أو دقيقتين، مرتين أو 3 مرات في اليوم، ولكن إذا لم يتم شفاؤه اذهب إلى الطبيب.

مشاركة مكياج العين

قد تعني المشاركة في أدوات التجميل للعيون مثل: الماسكرا ومظلل الجفون وغيرها،  أنك تقوم بتبديل البكتيريا غير المرغوب فيها من شخص لآخر.

يمكن أن يعيش الفيروس فى المكياج لأسابيع، يمكن أن يكون شديد  الصعوبة وينتقل بسهولة، كما أن السيلان ينتقل بسهولة ويمكن أن يؤثر على العينين.


صحة العين

عادات خاطئة تؤثر على صحة العين

صحة العيون

العيون

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