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وكيل الرياضة بالمنوفية: 74 مركز شباب جاهزة لإذاعة مباريات الأمم الأفريقية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 03:47 م
وكيل الرياضة بالمنوفية: 74 مركز شباب جاهزة لإذاعة مباريات الأمم الأفريقية سوسن طايل وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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انتهت محافظة المنوفية من كافة الاستعدادات لاستقبال كأس الأمم الأفريقية، بكافة أنحاء المحافظة.

 

وأعلنت سوسن طايل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية، أنه تم الاشتراك بالقنوات الرياضية، بـ74 من مراكز شباب المنوفية.

 

وأضافت وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية،  أنه تم الانتهاء الكامل من تجهيز تلك المراكز وذلك لاستقبال جماهير الكرة لمتابعة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019.

 

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية كان 2019 فى الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، حيث يقع منتخب الفراعنة فى المجموعة الأولى التى تضم منتخبات زيمبابوى والكونغو وأوغندا.

 

 

 


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